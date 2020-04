Tour em julho/agosto, Vuelta em agosto/setembro e Giro em outubro

Ainda carece de confirmação, a começar pelo cancelamento do Tour nas datas previstas (27 de junho a 19 de julho), depois de Emmanuel Macron ter decretado a proibição de eventos pelo menos até meados de julho, mas, de acordo com o jornal "Marca", já existe um calendário para que as três Grandes Voltas se disputem este ano e no formato original, ou seja, em três semanas.





Segundo então com o diário espanhol, a Volta a França passa para de 2 a 25 de agosto, a Volta a Espanha desenrola-se em setembro, terminando a temporada, em outubro, com a Volta a Itália. Em suma, seriam as três corridas em três meses seguidos, estando totalmente descartada a hipótese, pelos respetivos organizadores, de que as provas tenham somente duas semanas, como chegou a ser equacionado, nomeadamente para a Volta a Itália.Mas há outras datas possíveis para o Tour. O jornal francês "L'Equipe" avança que a corrida pode começar a 18 de julho, o primeiro sábado após a proibição imposta por Macron, para terminar a 9 de agosto. Nesse caso, a Volta a Espanha arrancaria a 14 de agosto, para finalizar nos primeiros dias de setembro.A organização da Volta a França deverá pronunciar-se sobre o futuro da prova nas próximas horas, depois de o presidente francês ter decretado, esta segunda-feira à noite, que não haverá eventos desportivos com público pelo menos até meio do mês de julho. E um Tour à porta fechada não é desejo dos organizadores.