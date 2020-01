Três bronzes para Portugal no Troféu Alves Barbosa de ciclismo de pista

A seleção portuguesa de ciclismo de pista conseguiu este domingo três medalhas de bronze no Troféu Internacional Alves Barbosa, no Velódromo Nacional de Sangalhos, Anadia, nas disciplinas olímpicas de omnium e madison.

Na segunda de três provas da Taça de Portugal, e a segunda pontuável para o ranking internacional após o Troféu Bento Pessoa, Ivo Oliveira voltou a conseguir o bronze no concurso de omnium.

O britânico Matthew Walls voltou a ganhar, com 154 pontos, à frente do polaco Daniel Staniszewski, segundo a dois pontos, enquanto o corredor luso arrecadou 141 pontos.

No feminino, as bielorrussas voltaram a mostrar-se em bom plano, como no sábado, e Tatsiana Sharakova foi a vencedora, com 156 pontos, à frente da compatriota Hanna Tserakh (141) e de Maria Martins (132), de novo terceira, enquanto Daniela Campos repetiu o quarto lugar com 106.

No madison, João Matias e Iuri Leitão fizeram melhor do que no primeiro Troféu e foram terceiros, com 30 pontos, atrás dos vencedores Rhys Britton e Matthew Walls, do Reino Unido, e dos russos Kirill Sveshnikov e Lev Gonov, segundos.

A Taça de Portugal de pista encerra no dia 25 de janeiro, com o Troféu Internacional Sunlive.