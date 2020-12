Trinta equipas estrangeiras pedem convite para a Volta ao Algarve

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) informou esta segunda-feira que 30 equipas estrangeiras solicitaram convite para participarem na 47.ª edição da Volta ao Algarve, agendada para 17 a 21 de fevereiro de 2021, vincando que 16 delas são do pelotão do WorldTour.





"A Federação Portuguesa de Ciclismo, organizadora da Volta ao Algarve, irá, nas próximas semanas, definir o pelotão da corrida. A escolha terá em conta as 16 equipas de categoria superior, WorldTeam, mas também as formações continentais portuguesas e os conjuntos de nível ProTeam que solicitaram convite", refere ainda o comunicado da FPC.A edição de 2020 foi ganha pelo jovem belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick), com o seu colega de equipa, João Almeida, a terminar em nono e Rui Costa, da UAE Emirates, em quatro.