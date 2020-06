Troféu Joaquim Agostinho confirmado entre 18 e 20 de julho

A União Desportiva do Oeste (UDO) confirmou esta sexta-feira a realização da 43.ª edição do Troféu Joaquim Agostinho em bicicleta entre 18 e 20 de julho, um dia depois de a Volta a Portugal ter sido adiada.

No início do mês, a UDO, entidade organizadora da prova, tinha anunciado a nova calendarização, embora ressalvando que a mesma estava ainda dependente da autorização das autoridades sanitárias nacionais, face à pandemia de covid-19.

Esta confirmação surge depois de na quinta-feira a Volta a Portugal, que estava previsto disputar-se entre 29 de julho e 9 de agosto, ter sido adiada para data a determinar, devido à crise de saúde pública provocada pela pandemia.

O Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho é a prova portuguesa há mais anos inscrita no calendário internacional de ciclismo.

A prova vai ter este ano menos um dia, correndo-se em três, ao invés dos habituais quatro. As três etapas somarão 331,6 quilómetros, distribuídos entre um contrarrelógio individual, uma etapa em linha, com possibilidade de chegada ao 'sprint', e uma etapa com final em montanha.

O calendário velocipédico está suspenso desde meados de março, devido à pandemia de covid-19, e deverá ser retomado em 5 de julho, com uma prova de reabertura, em Anadia.