A temporada World Tour só arranca no final de fevereiro nos Emirados Árabes Unidos, mas as grandes estrelas do pelotão internacional vão para a estrada já este mês. O cancelamento da Volta a San Juan, na Argentina, atrasou a estreia de grandes nomes como Remco Evenepoel (Quick-Step), Peter Sagan (TotalEnergies), Richard Carapaz (Ineos) ou Chris Froome (Israel), por isso as atenções viram-se para as corridas espanholas, que contarão com um forte contingente português.



Por isso, a poucas horas do tiro de partida da Clássica da Comunidade Valenciana, onde estarão Iuri Leitão e Daniel Viegas, facilitamos-lhe o trabalho e juntámos aqui neste artigo tudo o que precisa de saber sobre esta época de 2022 do ciclismo internacional e também do nacional: corridas e favoritos, equipas e transferências, portugueses lá fora, jovens a ter debaixo de olho neste ano. Está tudo aqui!