Tudor, do português Ricardo Scheidecker, junta-se à EF Education-EasyPost na Algarvia

A Tudor, equipa do português Ricardo Scheidecker, vai alinhar na 49.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que contará também com o regresso da EF Education-EasyPost, anunciou esta segunda-feira a organização.

Scheidecker trocou a Quick-Step Alpha Vinyl pelo projeto de Fabian Cancellara, mas manteve a tradição de estar presente na Algarvia, agora como diretor do departamento desportivo da equipa suíça do segundo escalão do ciclismo mundial, o mesmo da norueguesa Uno-X Pro e da espanhola Caja Rural, que também vão estar presentes na corrida portuguesa.

A Caja Rural, que é a equipa estrangeira com mais participações consecutivas na Volta ao Algarve, vai cumprir a 13.ª presença na prova, que no próximo ano decorre entre 15 e 19 de fevereiro.

De regresso está a EF Education-EasyPost, formação do WorldTour sediada nos Estados Unidos, que já não competia na Volta ao Algarve desde 2017, quando ainda se designava Cannondale-Drapac.

"Além do reforço da componente desportiva da Volta ao Algarve, dado ser um coletivo do WorldTour, a EF Education-EasyPost simboliza o compromisso da corrida com os objetivos estratégicos do Turismo de Portugal e do Turismo do Algarve, uma vez que é oriunda de um dos mercados emissores em maior expansão nos últimos anos", nota o comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.

As quatro formações hoje reveladas juntam-se às já confirmadas Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe, Groupama-FDJ, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa Samsic e DSM, todas elas do WorldTour, o principal escalão do ciclismo mundial.