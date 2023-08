UAE Emirates anuncia contratação de António Morgado

A UAE Emirates anunciou este domingo a contratação do jovem português António Morgado, aumentando desta forma o contingente português, que já contava com João Almeida, Ivo e Rui Oliveira. O jovem luso, de 19 anos, que estava na Hagens Berman Axeon, assinou contrato com a formação dos Emirados por quatro temporadas, a contar a partir de 2024."Chego à equipa com muita vontade e ambição. Estou muito feliz por esta oportunidade, sempre sonhei com isto. As pessoas que conheço na equipa falaram-me muito bem sobre a mesma e estou entusiasmado por fazer parte dela. Estou pronto a trabalhar no duro para conseguir conquistar grandes coisas aqui na UAE", disse o jovem português.Do lado da equipa, Mauro Gianetti mostra-se muito satisfeito com esta contratação. "Morgado é um enorme talento. Tem imensa qualidade e é um ciclista com um futuro risonho no ciclismo. Queremos vê-lo a tirar o melhor de si e espero vê-lo a atingi-lo connosco na UAE", disse Mauro Gianetti, diretor desportivo e CEO da equipa.