UAE Emirates rendida a António Morgado: «Aquele rapaz foi o único capaz de acompanhar Pogacar»

António Morgado foi um dos ciclistas contratados pela UAE Team Emirates para a nova temporada e a primeira impressão está a ser bem positiva. Na equipa do World Tour apenas há algumas semanas, o português de 19 anos, que na temporada passada representou a Hagens Berman Axeon, começou logo a mostrar serviço e deixou os seus colegas impressionados. Em especial pela forma como, no primeiro estágio em Espanha, foi o único capaz de seguir com... Tadej Pogacar. A história é revelada por Tim Wellens, ao 'Sporza', jornal belga que esta terça-feira dedica um longo artigo ao ciclista luso."O Morgado é um ciclista especial, que se desvaloriza imenso a si mesmo. Ele não sabe o quão forte é...", disse Tim Wellens, belga que partilhou ao 'Sporza' o detalhe do treino em Espanha que deixou todos impressionados. "Aquele rapaz foi o único capaz de seguir o Tadej Pogacar quando o treino passou das 6 horas, a um média superior a 40 km/h".Palavras elogiosas vieram também de Joxean Matxin, o homem forte da equipa. "É um rapaz tímido. Não fala muito, mas quando pega na bicicleta é alguém totalmente diferente, torna-se um assassino. Não acho que vá ser um ciclista de topo. Estou certo disso! É bom, muito bom. Não tenho dúvidas de que ganhará provas no seu primeiro ano de profissional. Será a maior revelação do pelotão internacional este ano. Pode render bem na montanha, mas não é um trepador puro de 50 quilos. Com a sua velocidade e versatilidade pode deixar a sua marca nas clássicas".Matxin revela ainda que está a dar um tratamento distinto ao português, que nem os outros prodígios da equipa tiveram. "O António é alguém que precisa de confiança e carinho. É por isso que me preocupo com ele e o coloquei na minha asa. Nunca fiz isso com ninguém, nem mesmo com o Pogacar ou o Ayuso. Ele pode ligar-me a qualquer hora do dia, mesmo às duas da manhã. Ainda que a essa hora talvez a minha mulher não ache piada".Talvez por causa da tal timidez que o espanhol lhe aponta, Morgado pouco falou à reportagem do 'Sporza', mas lá partilhou as suas ideias e a vontade de melhorar algo. "Sonhei durante toda a minha vida em ser um chefe de fila e brilhar no Tour. Sou um pouco pesado, tenho 70,5 quilos. Tenho de trabalhar nisso".