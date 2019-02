UAE Tour: Rui Costa olha à vitória a correr em 'casa'

Depois da Volta a Omã, naquela que foi a sua segunda corrida do ano, terminando em 4º, Rui Costa deslocou-se pouco no mapa para ir até aos Emirados Árabes Unidos, onde a partir de hoje se corre a 1ª edição do UAE Tour (ex-Volta a Abu Dhabi).

O português, bem como a sua equipa, a UAE Emirates, apostam todas as ‘fichas’ nesta prova do World Tour, pois estão a correr em casa. "O nosso objetivo é vencer. Temos três líderes para a classificação geral. É sempre bom correr no país dos nossos patrocinadores, dá-nos uma certa motivação", frisou Rui Costa à assessoria da equipa, recordando ainda as boas memórias com que ficou de 2017, quando venceu a 4ª edição do então Tour de Abu Dhabi.

O irlandês Daniel Martin é outra das apostas da formação que corre em casa, sendo que o UAE Tour conta ainda com Nelson Oliveira (Movistar), que tentará ajudar o espanhol Alejandro Valverde a chegar à vitória, objetivo certamente também do italiano Vincenzo Nibali (Bahrain) e do holandês Tom Dumoulin (Sunweb). Quem não alinhará é Chris Froome (Sky), apesar de inicialmente esta prova estar nos seus planos. O britânico justificou a ausência para recuperar da Volta à Colômbia.

Percurso

O UAE Tour começa hoje com um contrarrelógio coletivo, mas haverá duas etapas com chegadas em alto e três para sprinters, que animarão a luta entre Fernando Gaviria (UAE), Marcel Kittel (Katusha), Elia Viviani (Quick Step) e Mark Cavendish (Dimension).