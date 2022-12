UCI confirma 18 equipas do WorldTour com a Tudor, de Ricardo Scheidecker, no segundo escalão

A União Ciclista Internacional (UCI) confirmou esta segunda-feira as 18 equipas do primeiro escalão (WorldTour) e outras tantas do segundo (ProTeam), entre as quais a Tudor, do português Ricardo Scheidecker, e as despromovidas Uno-X Pro, Israel-Premier Tech e Lotto-Dstny.



Em comunicado, o organismo que rege o ciclismo mundial aceitou o registo de 18 formações WorldTour, entre as quais a UAE Emirates, de João Almeida, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, a Movistar, de Nelson Oliveira e Rúben Guerreiro, a Cofidis, de André Carvalho, e a Intermarché-Circus-Wanty, de Rui Costa.

A UCI detalha que as candidaturas ao principal escalão foram superiores ao número de licenças disponíveis, pelo que foi tido em conta o critério desportivo, relegando, então à segunda divisão, as equipas Uno-X Pro, Israel-Premier Tech e Lotto-Dstny.

Estas juntam-se a 15 outras aceites no escalão ProTeam, entre as quais quatro estreantes, nas quais se inclui a Tudor, do suíço Fabian Cancellara, e que conta com o luso Ricardo Scheidecker como diretor do departamento desportivo, a neozelandesa Bolton Equities, a suíça Q36.5 e a italiana Corratec. Excluída desta lista foi a candidatura da francesa Paris Cycling City.

No setor feminino, a UCI atribuiu 15 licenças para o principal escalão.