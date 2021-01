UCI confirma Mundial de ciclocrosse mas 'aperta' medidas

O campeonato do mundo de ciclocrosse, marcado para sábado e domingo, vai decorrer como planeado na Bélgica, ainda que sob medidas mais apertadas quanto à pandemia de covid-19, disse a União Ciclista Internacional (UCI).

Os Mundiais de Ostend são "mantidos após a introdução de medidas adicionais, a redução de pessoas acreditadas e regulamentos sanitários mais apertados", pode ler-se na nota da UCI.

Segundo aquele organismo, a confirmação da realização do evento surgiu após "discussões construtivas" com o ministro do Desporto da Flandres, Ben Weyts, mas também a autarquia de Ostend e a Federação Belga de Ciclismo.

"Quero agradecer o espírito de cooperação demonstrado por todos os organizadores, agentes e autoridades competentes envolvidas, que tornaram possível salvaguardar os campeonatos, para benefício de atletas, espetadores, parceiros e todos os fãs deste desporto, apesar das circunstâncias muito desafiadoras", explicou o presidente da UCI, David Lappartient, citado em comunicado.

A competição junta os ciclistas de elite e sub-23, num percurso que mistura areia e relva a testar os 'candidatos' à camisola arco íris de campeão do mundo da especialidade.

Em 2020, os Países Baixos dominaram as corridas de elite, com Mathieu van der Poel campeão na prova masculina e Ceylin del Cármen Alvarado na feminina.