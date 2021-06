UCI procura nova sede após cancelar Mundiais de pista no Turquemenistão

Os Mundiais de ciclismo de pista, agendados para outubro em Ashgabat, no Turquemenistão, foram esta sexta-feira cancelados, com a União Ciclista Internacional (UCI) a procurar agora alternativas para a realização do evento.

"A UCI anuncia que os Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista, previstos entre 13 e 17 de outubro, em Ashgabat (Turquemenistão), foram cancelados no seu formato original a pedido da organização, uma vez que os constrangimentos e restrições relacionados com a pandemia de covid-19 tornam impossível realizar o evento no país", lê-se no comunicado da federação internacional.

A UCI encontra-se "em contacto com vários potenciais organizadores alternativos, com vista a deslocar a competição para outro local, nas mesmas datas".

"O nome da nova cidade organizadora será comunicada assim que possível", conclui a nota.

Esta seria a primeira vez que os Mundiais de ciclismo de pista iriam decorrer em Ashgabat.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.