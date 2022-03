UCI suspende seleções e equipas de ciclismo russas e bielorrussas

A União Ciclista Internacional (UCI) decidiu esta terça-feira suspender as seleções nacionais e retirar as licenças às equipas da Rússia e da Bielorrússia, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Em comunicado, a UCI garante que se mantém como uma "organização politicamente neutra" e lamenta que estas decisões possam causar impacto nos atletas russos e bielorrussos, mas diz que "é necessário ser firme na defesa dos valores olímpicos".

A UCI decidiu proibir que as seleções nacionais dos dois países participem em provas do calendário velocipédico internacional, retirando o estatuto de equipa UCI a todos os conjuntos profissionais.

A russa Gazprom-RusVelo, do escalão ProTour, é a equipa mais cotada das agora excluídas pela UCI, com as continentais Vozrozhdenie (Rússia), CCN Factory Racing e Minsk Cycling Club (Bielorrússia), a feminina Minsk Cycling Club e a equipa de pista Marathon -- Tula a perderem também o estatuto.

As provas do calendário da UCI previstas para a Rússia também foram canceladas, com os Nacionais de ciclismo dos dois países a saírem do calendário internacional.

Os ciclistas russos e bielorrussos continuam a poder disputar provas da UCI, de forma neutral, desde que não estejam inscritos por equipas dos respetivos países.