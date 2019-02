Valverde consegue primeira vitória como campeão do mundo

O ciclista espanhol Alejandro Valverde (Movistar) conseguiu esta terça-feira a primeira vitória como campeão do mundo, ao triunfar na terceira etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos.Depois de se ter sagrado campeão do mundo em setembro de 2018, Valverde não tinha conseguido qualquer outra vitória, até esta tarde, quando se impôs na ligação entre Al Ain e Jebel Hafeet, cumprindo os 179 quilómetros em 4:44.50 horas.Após recuperar na subida para a meta, Valverde impôs-se ao esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e ao francês David Gaudu (Groupama-FDJ), segundo e terceiro classificados, respetivamente, que terminaram com o mesmo tempo.Dos dois portugueses em prova, Rui Costa (UAE-Emirates) foi o melhor, terminando no 20.º posto, a 1.04 minutos do vencedor, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi o 64.º a cruzar a meta, 7.55 minutos depois de Valverde.Na geral, Roglic manteve a liderança, agora com 14 segundos de avanço sobre Valverde, que subiu 15 posições, e 39 sobre Gaudu. Rui Costa ganhou 36 lugares e instalou-se no 24.º posto, a 1.46 do esloveno, ao passo que Nelson Oliveira, que fechava o top-20 na véspera, caiu para 59.º, a 8.19.Na quarta-feira corre-se a quarta etapa, entre Palm Jumeirah e a barragem de Hatta, num percurso de 205 quilómetros, com novo final em alto.