Van der Poel bate Van Aert no primeiro mano a mano da época

No primeiro mano a mano da temporada de ciclocrosse entre Mathieu van der Poel (Apecin) e Wout van Aert (Jumbo), o primeiro levou a melhor no país do rival, na Bélgica, ao vencer o Exact Cross Zilvermeercross in Mol. O holandês cortou a meta à frente de...22 ciclistas belgas, batendo Van Aert com 1.17 minutos de vantagem. O pódio fechou com Niels Vandeputte, companheiro do vencer na Alpecin.

O próximo duelo entre Mathieu van der Poel, campeão mundial de ciclocrosse, e Wout van Aert, que revelou ir começar a época de estrada em 2024 na Volta ao Algarve, será já hoje, em prova da Taça do Mundo em Amberes, igualmente na Bélgica. Um duelo que passará a três, já que o britânico Tom Pidcock (Ineos), também ele um especialista de ciclocrosse, junta-se à dupla que competiu ontem.