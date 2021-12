Van der Poel com lesão

O holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vai ser forçado a parar por tempo indeterminado para recuperar de lesão nas costas, contraída no início da época, que se agravou durante a Superprestige em Heusden-Zolder, ganha pelo rival belga, Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Segundo informações da equipa do campeão mundial, Van der Poel “tem um inchaço no disco intervertebral”, pelo que vai ter de recuperar até voltar às pistas, depois de ter desistido na já referida corrida belga. Van der Poel vai falhar, pelos menos, as próximas corridas do calendário, em Loenhout, na Bélgica (amanhã), e também a Taça do Mundo de Hulst (Holanda), a 2 de janeiro.