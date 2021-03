Van der Poel ganha a solo à frente de Pogacar no Tirreno-Adriático

O ciclista holandês Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) venceu este domingo a quinta etapa do Tirreno-Adriático, após um ataque a 50 quilómetros da meta, enquanto o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou a liderança da geral.

Van der Poel, que já tinha vencido a terceira tirada ao sprint, demonstrou a excelente forma em que está ao vencer pela terceira vez em março, a começar pela Strade Bianche, num dia em que João Almeida (Deceuninck-QuickStep) caiu para a sexta posição da geral.

Ainda assim, não levantou os braços nem celebrou ao cortar a meta, mesmo que a tenha 'arrancado' à antiga, com um ataque a mais de 50 quilómetros num dia de chuva intensa.

No circuito de 23,6 quilómetros até à meta, com quatro passagens pela exigente subida de Castelfidardo, parecia que Van der Poel venceria sem dificuldade, e com muita distância para os favoritos.

A 17 quilómetros do fim, Pogacar decidiu perseguir o holandês por sua conta, fazendo jus à 'maglia azzurra' de líder e encetando uma perseguição que quase rendia frutos: acabou por cortar a meta em segundo, a 10 segundos do adversário.

Atrás desse esforço épico dos dois, numa etapa repleta de movimentações na luta pela etapa e pela geral, o 'muro' de Castelfidardo, com 15% de inclinação, acabou por selecionar os restantes adversários, já depois da luta pelo primeiro lugar.

O belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) foi terceiro, a 49 segundos, e conservou o segundo lugar atrás de Pogacar, mantendo vivas as esperanças para a vitória na geral final, à falta de duas etapas.

João Almeida cedeu quatro minutos para o vencedor e cortou a meta em 17.º, caindo para o sétimo posto, agora a 4.42 minutos do líder, e embora tenha ficado longe de poder atacar o pódio final, tem o 'top 10' cimentado.

Nelson Oliveira (Movistar) subiu oito posições para o 73.º posto, ao ser 79.º na tirada, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 107.º e caiu para 112.º.

Na segunda-feira, corre-se a sexta e penúltima etapa, entre Castelraimondo e Lido di Fermo, com 169 quilómetros e um perfil mais ameno, após a montanha de hoje, antes do contrarrelógio decisivo de terça-feira, em San Benedetto del Tronto.