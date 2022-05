Van der Poel vence a primeira etapa do Giro

Mathieu van der Poel venceu esta sexta-feira a primeira etapa da Volta a Itália, uma tirada que ligou Budapeste a Visegrád, na extensão de 195 quilómetros.O ciclista holandês da Alpecin era considerado favorito ao triunfo nesta etapa relativamente plana, mas com uma contagem de montanha de quarta categoria a coincidir com a meta.Van der Poel, o primeiro camisola rosa desta edição, levou a melhor no sprint final sobre Biniam Girmay (Intermaché) e Pello Bilbao (Bharain), segundo e terceiro classificados, respetivamente. Pior sorte teve Caleb Ewan, que caiu a poucos metros da meta.João Almeida cortou a meta em 14.º, a 4 segundos do vencedor da etapa. Na geral o português da UAE Team Emirates está a 14 segundos do camisola rosa.Rui Costa foi 108.º, a 2.19 minutos de Mathieu van der Poel.