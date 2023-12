Van der Poel volta a ganhar

O holandês Mathieu van der Poel, da Alpecin-Deceuninck, conquistou ontem a 9ª etapa da Taça do Mundo de ciclocrosse, pela sexta vez consecutiva em Antuérpia, na Bélgica. Embora tivesse problemas depois de lhe saltar o pé do pedal após a partida, muito confusa, com muitos cortes e a registar uma queda aparatosa do britânico Tom Pidcock (Ineos), o campeão mundial de ciclocrosse e de estrada, detentor de cinco camisolas arco-íris, atrasou-se, numa altura em que vários ciclistas alternaram na liderança. Mas Van der Poel recuperou rapidamente para se isolar ao cabo da terceira volta, demonstrando um poderio incrível.

No final ganhou Mathieu van der Poel, batendo outra vez o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e o belga Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen–Bingoal), 2º e 3º, respetivamente, a 29 e 37 segundos.

Desta forma, a demonstrar muita força perante a concorrência nos setores do percurso com areia, Mathieu Van der Poel somou a terceira vitória da temporada, depois de vencer na véspera no Exact Cross Zilvermeercross, em Mol, também na Bélgica, onde superou o primeiro duelo com Van Aert.

Eis o top-10 em Antuérpia: 1º Mathieu Van der Poel (HOL), 1:00.20 horas; 2º Wout van Aert (BEL), a 29 s; 3º Eli Iserbyt (GBR), a 37 s; 4º Laurens Sweeck (BEL), a 43 s; 5º Joris Nieuwenhuis (HOL), a 46 s; 6º Lars van der Haar (HOL), a 1 m; 7º Niels Vandeputte (BEL), a 1.07 m; 8º Tom Pidcock (GBR), a 1.14 m; 9º Thibau Nys (BEL), a 1.22 m; 10º Toon Vandebosch (BEL), a 1.26 m.

As emoções regressam na próxima etapa da Taça do Mundo, na terça-feira em Gavere (Bélgica), com Eli Iserbyt a liderar a classificação geral, com 255 pontos, seguido dos holandeses Pim Ronhaar (198) e Lars van der Haar (191), enquanto Mathieu van der Poel é 24º (40) e Wout van Aert 26º (30).