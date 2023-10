Van Wilder 'explode' com rumores de fusão: «Não concordamos com esta merda»

A fusão entre Soudal-QuickStep e Jumbo-Visma é um dos temas do momento no mundo do ciclismo, mas nem todos estão particularmente entusiasmados com o cenário de união entre duas das mais poderosas equipas do pelotão. E esta terça-feira houve mesmo uma espécie de grito de revolta de alguém de dentro da equipa belga, quando após a vitória na clássica italiana Tre Valli Varesine o belga Ilan Van Wilder deixou bem clara a sua opinião sobre o tema."Estas semanas têm sido duras para nós. Esta vitória é para o nosso staff e para os meus companheiros de equipa, para mostrar que não concordamos com esta merda e queremos continuar como Soudal-QuickStep. Somos fortes o suficiente e esperamos que se mantenha assim. Esta foi a vitória mais inesperada da minha vida: tive más pernas no Giro dell’Emilia, mas hoje estava bem. Absorvi muita energia pelo que aconteceu nos últimos dias", declarou o ciclista belga, que venceu a prova com 16 segundos para o grupo dos outros favoritos, onde estavam Richard Carapaz, Aleksandr Valsov, Primoz Roglic ou Tadej Pogacar.Esta é a segunda vez que um ciclista da Soudal Quick-Step fala do tema, depois de também o francês Julian Alaphilippe o ter abordado de forma breve, a pedir rapidez na resolução do processo. "Não sabemos muito. É algo complicado na mente de todos, por isso estamos a tentar manter-nos focados no que temos de fazer em prova. Esperemos que a situação se resolva, pois é um pouco irritante", assumiu.Em causa está essencialmente o cenário bastante provável de muitos dos atuais ciclistas da equipa belga ficarem sem equipa para 2024, já que o limite de inscritos por equipa está fixado nos 30 - a Jumbo-Visma tem 26 e a Soudal Quick-Step 23, o que em conjunto dá 16 ciclistas a mais do que o máximo previsto.