Vários portugueses em ação nos próximos dias

A clássica Strade Bianchi, sábado, e o Paris-Nice, que arranca domingo, são as provas que se seguem no calendário do World Tour, depois de cumprido o UAE Tour, ganho por Tadej Pogacar. Ambas as corridas vão contar com portugueses.

Em Itália, na mítica prova de um dia, está para já confirmado Ruben Guerreiro (EF), que foi 21º na prova dos Emirados, onde também esteve João Almeida, a terminar em 5º da geral. O ciclista da Emirates vai agora marcar presença no Paris-Nice, corrida de uma semana e deverá contar com a ajuda de Rui Costa, também pré-inscrito, mas ainda sujeito a confirmação.

Antes destas provas, há duas, ambas de um dia, em que também estão inscritos outros ciclistas lusos. São os casos dos gémeos Rui e Ivo Oliveira, da Emirates. O primeiro alinha já hoje no GP Le Samyn, na Bélgica, enquanto o segundo corre amanhã o Troféu Laigueglia, em Itália.