Vencedor da Volta ao Algarve de 2019 renova com a UAE Emirates

O esloveno Tadej Pogacar, vencedor da edição de 2019 da Volta ao Algarve em bicicleta, prolongou o seu contrato até 2024 com a UAE Emirates, anunciou esta quinta-feira a equipa que conta com o português Rui Cosa.

Pogacar, de 21 anos, terceiro na Vuelta no ano passado, depois de vencer a Volta a França do Futuro, em 2018, é um dos chefes de fila da UAE Emirates, tendo, já este ano, vencido a Volta à Comunidade Valenciana e sido segundo na Volta aos Emirados Árabes Unidos, conquistada pelo britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

"Pogacar representa o tipo de corredores que qualquer equipa gosta: talentoso e com uma forte vontade de aprender a cada dia. Estes valores vão projetá-lo para o topo do ciclismo mundial. O Tadej conquistou todos, não só pelos resultados, mas também pela sua atitude", afirmou o diretor desportivo da equipa, o suíço Mauro Gianetti.

Além de Rui Costa, a formação dos Emirados Árabes Unidos conta com os irmãos gémeos portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

No mesmo comunicado da equipa, o esloveno assumiu a sua satisfação com a renovação do contrato.

"Tornei-me profissional aqui e sinto-me muito confortável com todos. Acredito na equipa e quero fazer parte deste projeto ambicioso. Os próximos cinco anos vão ser fundamentais para a equipa e para a minha carreira, com a esperança que sejam anos proveitosos para as duas partes", frisou Pogacar.