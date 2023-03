Venezuelano Orluis Aular bisa na Clássica da Arrábida

O ciclista venezuelano Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) venceu este domingo, pelo segundo ano seguido, a Clássica da Arrábida, após um ataque que lhe permitiu superar o espanhol Álex Jaime (Kern Pharma), segundo, e Francisco Campos (Fonte Nova/Felgueiras), terceiro.

Aular, de 26 anos, cumpriu os 182 quilómetros entre Palmela e Sesimbra, no distrito de Setúbal, em 4:20.02 horas, batendo Jaime sobre a meta, chegando o espanhol com o mesmo tempo, e Campos, melhor português, a oito segundos.

A Caja Rural-Seguros RGA anulou a fuga do dia, com Pedro Andrade (ABTF Betão-Feirense), Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Diogo Gonçalves (Santa Maria da Feira/Segmento D'Época/Reol), e 'segurou' o grupo perante os numerosos ataques de outros homens.

Depois do Alto de São Paulo, segunda ascensão caracterizada, isolaram-se outros seis homens, com Emanuel Duarte (Efapel), António Barbio (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) entre os escapados, ficando este último na frente.

Os sucessivos ataques continuaram a não surtir efeito e a discussão da vitória acabou por acontecer mesmo em cima da meta, com Aular, que tem afinidade por vencer em Portugal, com dois triunfos na Arrábida e uma Volta ao Alentejo no palmarés, a impor-se com um ataque decisivo.

"Senti-me bem e decidi lançar o ataque de longe. Queríamos tentar a vitória no dia de hoje e conseguimos. Estou muito contente", explicou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).