Viana do Castelo palco de desafio para os amantes do ciclismo

A zona norte do país, mais concretamente Viana do Castelo, será palco nos próximos dias de um desafio pensado para os amantes do ciclismo, que tem como propósito de motivar os ciclistas nestes tempos de incerteza. Promovido pelo Sport Hotel FeelViana em parceria com a SwiftCarbon, nasce o FeelViana Strava Challenge, um desafio no qual os aficionados são desafiados a mostrar a sua capacidade física nos dois segmentos criados no Strava para o efeito.





O primeiro, o mais longo, liga o FeelViana a Santa Tecla (Espanha) com retorno ao ponto de partida e tem 115 quilómetros, ao passo que o segundo arranca e acaba também no FeelViana, mas o ponto de retorno está localizado em Caminha, para cerca de 70 quilómetros. Ambos foram desenhados pelo ex-ciclista profissional Ricardo Felgueiras.Os interessados devem utilizar a plataforma Strava para registar os seus tempos, os quais devem ser feitos entre 19 e 25 de julho. Para serem identificados, os participantes devem seguir os Strava clubs da SwiftCarbon Feelviana . Todas as informações podem ser consultadas no evento de Facebook criado para o efeito