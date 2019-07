Vice-campeão olímpico detido por tráfico de ecstasy

Retirado precocemente da competição, aos 27 anos, devido a problemas com artrite reumatoide, o ex-ciclista australiano Jack Bobridge volta a ser notícia, outra vez pelas piores razões, pois foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por tráfico de ecstasy, em Perth. Os problemas com a droga podem muito bem ter sido desencadeados após arrumar as bicicletas em 2016, depois de se ter sagrado vice-campeão olímpico em Londres’2012 e Rio’2016, e de ser três vezes campeão mundial, sempre em perseguição, entre muitas outras medalhas. Na estrada, foi duas vezes campeão nacional e mundial de contrarrelógio (2009), em sub-23, batendo Nelson Oliveira.

Bobridge, agora com 29 anos, foi acusado de fornecer 301 pílulas de ecstasy ao também ex-corredor Alex McGregor, entre março e agosto de 2017. Na base das acusações esteve um polícia disfarçado, que combatia o tráfico de droga em bares e casas noturnas.

Bobridge negou as acusações, afirmando que McGregor havia fornecido as pílulas para uso pessoal, enquanto o advogado de defesa, Sam Vandongen, revelou ao tribunal que Bobridge tem atravessado uma fase difícil desde que se retirou. A pena não será efetiva. Jack Bobridge sairá em liberdade condicional após dois anos e seis meses atrás das grades.