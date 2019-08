Vicente García de Mateos desiste na nona etapa da Volta a Portugal

O espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), quarto na geral da 81.ª Volta a Portugal em bicicleta, abandonou este sábado a prova, na nona etapa, entre Fafe e o alto da Senhora da Graça.O espanhol, que seguia a 34 segundos do camisola amarela, Jóni Brandão (Efapel), entrou no carro da equipa em lágrimas quando estavam decorridos cerca de 47 quilómetros.O diretor desportivo, Jorge Piedade, explicou à Lusa que o ciclista de 30 anos está doente, com uma indisposição, e passou mal a noite, razão que leva à desistência do chefe de fila da formação algarvia.Terceiro classificado em 2017 e 2018, o espanhol abandona a 81.ª edição na 'etapa rainha', entre Fafe e a Senhora da Graça, de 133,5 quilómetros, a penúltima antes do contrarrelógio de domingo, entre Vila Nova de Gaia e o Porto.