Vicente García de Mateos lidera Antarte-Feirense em 2021

O espanhol Vicente García de Mateos, antigo ciclista da Aviludo-Louletano, vai liderar a Antarte-Feirense em 2021, com a formação de Santa Maria da Feira a apresentar cinco reforços para a nova temporada.

Depois de sete anos na formação de Loulé, o espanhol de 32 anos reforça a Antarte-Feirense, que hoje apresentou uma equipa em que se mantêm cinco nomes de 2020: Gonçalo Amado, Fábio Oliveira, Bernardo Saavedra, António Ferreira e Afonso Eulálio.

De novo dirigida por Joaquim Andrade, no lado das entradas para a formação destaca-se a presença do espanhol, vencedor de seis etapas na Volta a Portugal, que já terminou duas vezes em terceiro, em 2017 e 2018, e medalha de bronze nos Nacionais de fundo de Espanha em 2020.

As saídas de Rafael Reis (Efapel) e do espanhol Óscar Pellegrí (Electro Hiper Europa) são colmatadas com a chegada de Bruno Silva, antigo corredor da LA Alumínios-LA Sport, mas também de João Barbosa (Miranda-Mortágua), Rafael Silva (Efapel) e Venceslau Fernandes (Kelly-Simoldes-UDO).

Citado em comunicado da equipa, Joaquim Andrade destaca a renovação com vários jovens corredores, que "não param de crescer a cada dia", além de "cinco valiosos corredores" que chegam.

"Esta é uma equipa ambiciosa, com um misto de juventude e experiência e com a qual podemos partir com a ambição de lutar pela vitória em qualquer prova em que estejamos presentes", destacou.