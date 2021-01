Vincenzo Nibali aponta à Volta ao Algarve

Vincenzo Nibali, da Trek, é mais um nome sonante do pelotão mundial que poderá alinhar na Volta ao Algarve, de 17 a 21 de fevereiro. É o que adianta o site alemão 'radsport.news.com', referindo que o italiano, de 36 anos, começará a temporada de 2021 na Volta a Valência, sendo que a seguir à corrida portuguesa alinhará no Tirreno-Adriático. De resto, os seus principais objetivos para este ano são o Giro, Tour e Jogos Olímpicos.





O transalpino, que já esteve na edição de 2020 da Volta ao Algarve, e que no Giro teve palavras de conforto e elogiosas para João Almeida quando este perdeu a camisola rosa no Stelvio, é o segundo grande nome a ser associado à prova algarvia deste ano, depois do britânico Chris Froome poder estrear-se pela Israel. Além destes veteranos, também o dinamarquês Mads Pedersen, campeão mundial 2019, e o britânico Tom Pidcock, vencedor do Giro sub-23 em 2020 e vice-campeão mundial de ciclocrosse elite no mesmo ano, podem participar na corrida portuguesa.