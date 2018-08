Vincenzo Nibali confirmado com o dorsal número um na Volta a Espanha

A organização da Volta a Espanha confirmou esta terça-feira a presença do ciclista italiano Vincenzo Nibali na próxima edição da prova, que se realiza entre 25 de agosto e 16 de setembro.O corredor da Bahrain-Merida foi dado como apto pelos médicos, depois de recuperar da fratura na décima vértebra da coluna, motivada por uma queda que o afastou da Volta a França, e vai envergar o dorsal número um na ausência do vencedor do ano passado, o britânico Chris Froome."O meu objetivo na Vuelta é ser protagonista em várias etapas. O ideal para mim seria ganhar várias etapas da última semana. Como estou em fase de recuperação, custa mentalizar-me para a classificação geral, já que tive pouco tempo para me treinar", admitiu o vencedor da edição de 2010 e segundo classificado em 2013 e 2017.Para o diretor da organização espanhola, Javier Guillén, a informação da disponibilidade de Nibali é um trunfo que se soma às presenças de outros três antigos campeões: o espanhol Alejandro Valverde (2009), o italiano Fabio Aru (2015) e o colombiano Nairo Quintana (2016)."É um luxo poder contar com ele uma vez mais. No ano passado voltou a demonstrar-nos o seu valor e o compromisso para com a Vuelta, terminando no segundo lugar. É um corredor elegante, combativo e carismático. Por tudo isso, merece o dorsal número um", explicou Guillén.A edição de 2018 da Vuelta começa no sábado, em Málaga, com um contrarrelógio individual de oito quilómetros, e termina no dia 16 de setembro, em Madrid.