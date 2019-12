Vincenzo Nibali inicia a época na Volta ao Algarve

O ciclista italiano Vincenzo Nibali, vencedor de quatro grandes Voltas, vai iniciar a temporada na Volta ao Algarve, que decorre entre 19 e 23 de fevereiro, anunciou quinta-feira a Trek-Segafredo.

"Vincenzo Nibali irá correr com as cores da Trek-Segafredo pela primeira vez na Volta ao Algarve, como início da sua preparação para o Giro. A prova portuguesa assinalará também a primeira vez que Nibali corre ao lado do companheiro Bauke Mollema. O recente vencedor da Volta à Lombardia também iniciará a época em Portugal", revelou a formação norte-americana, em comunicado.

Numa entrevista ao diário desportivo italiano Gazzeta dello Sport, o manager da Trek-Segafredo, Luca Guercilena, explicou que o ciclista siciliano, de 35 anos, decidiu correr a 46.ª edição da Algarvia por considerar que o seu plano para o mês de fevereiro exigia mais dias de preparação.

O Tubarão do Estreito, nome pelo qual é conhecido no pelotão, é um dos ciclistas mais consistentes em grandes Voltas na última década, tendo vencido o Tour em 2014, o Giro em 2013 e 2016, e a Vuelta em 2010.

De acordo com a Trek-Segafredo, a Volta a Itália será o alvo do ciclista italiano em 2020, depois de ter sido segundo, atrás de Richard Carapaz, na temporada passada.

Nibali, que esta época representou a Bahrain Mérida, vai também participar na Vuelta, abdicando da Volta a França, onde estarão Mollema, o australiano Richie Porte e o campeão do mundo, Mads Pedersen.

O jovem dinamarquês, de 23 anos, vai estrear-se na prova rainha do ciclismo mundial, que decorrerá entre 27 de junho e 19 de julho.