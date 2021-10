Vincenzo Nibali vence 'em casa' a Volta à Sicília

O italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), o grande ciclista siciliano, venceu esta sexta-feira, 'em casa', a Volta à Sicília, ao triunfar a solo na quarta e última etapa da corrida, arrebatando o primeiro lugar ao espanhol Alejandro Valverde (Movistar).

Nibali, o 'filho da terra' que já venceu as três grandes Voltas, cumpriu os 180 quilómetros entre Sant'Agata di Militello e Mascali em 4:24.29 horas, sendo 49 segundos mais rápido do que todo o pelotão.

O 'tubarão de Messina', de 36 anos, conseguiu vantagem suficiente para bater outro veterano, 'Bala' Valverde, de 41, e somar o primeiro triunfo desde 2019, ano em que ganhou uma etapa na Volta a França e foi segundo na Volta a Itália.

Um ataque a 23 quilómetros da meta, numa das subidas do dia, permitiu-lhe fazer vingar a demonstração de força e relegar Valverde para segundo na geral final, onde o italiano Alessandro Covi (UAE Emirates) foi terceiro.

O ídolo siciliano foi encorajado durante toda a etapa por conterrâneos, e no fim mostrou a emoção, com lágrimas que acompanhavam as declarações sobre uma "vitória especial" em "estradas de uma infância".

Nibali, que em 2022 vai correr na Astana, disputa daqui a oito dias a clássica 'Il Lombardia', último dos cinco Monumentos do ciclismo, que já venceu por duas vezes.