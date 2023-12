Vingegaard renova com Visma-Lease a Bike até 2028: «Sinto-me em casa nesta equipa»

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, bicampeão em título da Volta a França, renovou contrato com a Visma-Lease a Bike até 2028, anunciou hoje a equipa neerlandesa, que também ampliou o vínculo com o norte-americano Sepp Kuss até 2027.

"Sinto-me em casa nesta equipa [...]. É por isso que estou feliz por prolongar novamente o meu contrato. O meu futuro é aqui, e estou orgulhoso disso", salientou Vingegaard, citado no site oficial da Visma-Lease a Bike.

Além da renovação do contrato com o também vice-campeão da Vuelta'2023 e do Tour'2021, a sucedânea da Jumbo-Visma, que esta época se tornou na primeira equipa a ganhar as três grandes Voltas no mesmo ano, anunciou também a ampliação do vínculo com Sepp Kuss.

"Esta equipa é como uma família, sinto-me em casa aqui. Os resultados excecionais que alcançámos enquanto equipa e a minha vitória na Volta a Espanha são a prova disso", notou o norte-americano de 29 anos.

'Eterno' gregário da formação neerlandesa, Sepp Kuss foi o surpreendente vencedor da última Vuelta, na qual conseguiu resistir aos ataques dos seus próprios colegas de equipa para vestir a camisola vermelha final em Madrid.

A ainda Jumbo-Visma fez o pleno nas grandes Voltas em 2023, algo inédito, após também ter vencido a Volta a Itália com o esloveno Primoz Roglic, que, descontente com o facto de não poder lutar pelo triunfo no Tour, trocou a equipa neerlandesa pela BORA-hansgrohe, que irá representar nas próximas duas temporadas.