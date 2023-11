Vingegaard revela ter falhado teste antidoping em 2019: «Deixei o meu telemóvel na cozinha...»

Apontado por muitos analistas como o melhor ciclista da atualidade, o dinamarquês Jonas Vingegaard revelou esta semana, numa entrevista a um jornal do seu país que, em 2019, falhou um teste antidoping. Ao 'Ekstra Bladet', o ciclista da Jumbo-Visma assume lembrar-se desde então desse episódio, fazendo agora o máximo para que o mesmo não se repita."Deixei o meu telemóvel na cozinha e a campainha não funcionou. Tentaram ligar-me, mas como devem perceber era impossível responder. Claro que não é algo bom, mas vieram dois dias depois. Fui testado nesse dia, mas claro que não é bom quando falhas um teste e isso te 'assombra'. É algo no qual penso, de forma a não permitir que se repita", assumiu o dinamarquês, ao 'Ekstra Bladet'.Na mesma entrevista, o ciclista da Jumbo-Visma abordou ainda a necessidade de estar sempre contactável, de forma a poder ser testado. "Não creio que seja difícil. Tens sempre de te lembrar disso. É chato, mas quando estou em casa não é tão difícil assim. É bom sermos testados de forma regular. Ajuda-nos. Todos os testes são negativos, mas por outro lado há 20 anos também o eram... Mas os ciclistas conseguem sempre fazer batota, por isso não vou dizer - como se dizia no passado - que sou o mais testado de todos. Não testei positivo. Fizeram algo no passado e as pessoas vão certamente acreditar que os ciclistas irão fazê-lo de novo", lamentou o nórdico, que venceu as duas últimas edições do Tour."Acho que é uma pena que estejamos a sofrer por algo que aconteceu há 20, 30 anos. Não quero escondê-lo, porque aconteceu e acho que é importante falar sobre o passado. Porque se simplesmente varreres para baixo do tapete, então tornar-se-á claro que ninguém se preocupa se todos fazem batota. Se falares nisso, há uma chance maior de não haver batoteiros, acho. É uma forma de prevenir que aconteça no futuro. Não tomo nada e não acredito que o resto do pelotão tome. E já que ganhei o Tour duas vezes sem tomar nada, todos os outros podem consegui-lo", considerou.De resto, falando em doping, o dinamarquês abordou ainda a suspensão do colega de equipa Michel Hessmann, que em junho foi apanhado num teste positivo a um diurético. "Não sei como é que entrou no seu corpo. Mas acho que o maior receio dos ciclistas é possa entrar através de comida ou por algo que ingeriste. E nesse caso acusas positivo sem ter intenção de fazer batota."