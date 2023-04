Jonas Vingegaard vence etapa e já lidera Volta ao País Basco

O campeão do Tour, Jonas Vingegaard (Jumbo), já lidera a Volta ao País Basco. O dinamarquês impôs-se na terceira etapa, com final muito inclinado, que deixou muitos corredores em dificuldades. Cortou a meta com dois segundos de vantagem para os espanhóis Mikel Landa (Bahrain) e Enric Mas (Movistar).Entre os portugueses, Ruben Guerreiro (Movistar) foi 16.º, a 20 segundos de Vingegaard, seguindo-se o companheiro de equipa Nelson Oliveira em 47.º, a 2.26 minutos. Já Rui Costa (intermarché) foi 69.º, a 8.10 minutos.Na classificação geral, Guerreiro mantém a 14.ª posição, a 32 segundos do ciclista da Jumbo, Nelson Oliveira é 43.º, a 2.28 minutos, e Rui Costa 97.º, a 21.19 minutos.