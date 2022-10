Violência doméstica: Mario Cipollini condenado a 3 anos de prisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mario Cipollini, antigo ciclista italiano que tem no currículo 42 triunfos no Giro e 12 no Tour, foi condenado a três anos de prisão por violência doméstica contra a ex-mulher.

O transalpino, considerado por muitos como um dos melhores sprinters da história do ciclismo, terá de pagar 80 mil euros de indemnização à antiga mulher, Sabrina Landucci, e ainda 5 mil euros a Silvio Giusti, atual companheiro de Sabrina.

Aos 55 anos, Cipolinni enfrenta agora uma pena de três anos, acusado de maus tratos, lesões e ameaças a Sabrina e Silvio.

"Cometeu uma série de atos que danificaram a integridade física e psicológica da antiga mulher, com socos, bofetadas, pontapés, lesões e ameaças de morte", resumiu a acusação.