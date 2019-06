Violenta queda provocou fraturas no pescoço e esterno a Chris Froome

Exames esta sexta-feira realizados no hospital no qual Chris Froome está internado revelaram a existência de outras complicações decorrentes da violenta queda sofrida pelo ciclista britânico na quarta-feira. Na altura, depois do violento incidente, a equipa INEOS havia revelado que o seu ciclista tinha fraturado o fémur, anca, cotovelo e algumas costelas, mas as análises esta tarde realizadas detetaram ainda uma pequena fratura no pescoço e também no esterno.





Em consequência destas complicações, decorrentes de uma violenta queda a mais de 50 quilómetros por hora durante o reconhecimento de uma etapa do Critério do Dauphine, Froome terá de passar mais seis semanas internado naquela unidade hospitalar, ainda que deva já este fim de semana ser retirado dos cuidados intensivos.De notar que as previsões mais otimistas apontam para que Froome possa voltar a andar de bicicleta dentro de meio ano, ainda que o britânico pareça já desejoso para voltar à ação. "Perguntou-me logo quando é que poderia voltar a subir para a bicicleta. Creio que dentro de seis meses já poderá estar de volta", declarou o cirurgião Remi Philippot.