Visconti vence quarta etapa da Volta à Eslovénia e Diego Ulissi mantém liderança

O ciclista italiano Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia) venceu este sábado ao sprint a quarta etapa da Volta à Eslovénia, superando em cima da meta o seu compatriota Diego Ulissi (UAE-Emirates), que manteve a liderança.No final dos 153,9 quilómetros, entre Nova Gorica e Ajdovscina, Visconti cortou a meta após 4:00.53 horas, à frente de Ulissi e do Tadej Pogacar (UAE-Emirates), que terminaram com o mesmo tempo.O português Rui Oliveira (UAE-Emirates) finalizou a etapa no 97.º posto, a 18.51 minutos do vencedor, e segue no 68.º lugar da geral.Com apenas uma etapa por disputar, que será no domingo entre Trebjne e Novo Mesto, com um total de 167.5 quilómetros, Ulissi continua na liderança da prova, agora com 22 segundos de vantagem sobre Visconti, que subiu ao segundo lugar, e 25 sobre o russo Aleksandr Vlasov (Grazprom-Rusvelo).