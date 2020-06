Viseu não quer receber a Volta a Portugal

O presidente da câmara de Viseu revelou esta quarta-feira que o seu concelho não quer receber a Volta a Portugal este ano, por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A prova deverá realizar-se entre 29 de julho e 9 de agosto, tinha passagem por Viseu, mas o autarca já informou a organização da decisão.





"Transmiti, à organização da Volta, que não me sentia confortável para recebê-la nos moldes habituais, salvaguardando que Viseu tem uma relação umbilical com o ciclismo e quer continuar a receber o evento no futuro. Mas, se o município abdicou da Feira de S. Mateus e da Meia Maratona do Dão, não nos sentimos confortáveis para receber a Volta", disse Almeida Henriques, citado pelo 'Jornal do Centro'.Recorde-se que Viana do Castelo também, considerar que "não pode dar sinais contraditórios" à sociedade.