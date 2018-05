Continuar a ler

Na etapa rainha da prova, com partida e chegada a Wanze e passagem pela região das Ardenas, Jelle Vanendert impôs-se em 3:33.24 horas, deixando o seu compatriota Keukeleire a 16 segundos, na segunda posição.Tiago Machado, que concluiu a etapa a 5.05 minutos do vencedor, subiu do 22.º ao 18.º lugar da geral, a 5.15 minutos do líder, que soma um tempo total de 10:56.11 horas.Jens Keukelerie, que venceu a prova em 2017, lidera com 15 segundos de vantagem sobre Jelle Vanendert, que é segundo, e com 26 em relação ao francês Anthony Turgis (Cofidis), terceiro da geral.A quinta e última etapa disputa-se no domingo, numa distância de 157,7 quilómetros, entre Landen e Tongeren.