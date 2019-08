Volta a Burgos: Rui Costa fica em quarto na 1.ª etapa

O ciclista português Rui Costa (UAE-Team Emirates) foi esta terça-feira quarto classificado na primeira etapa da Volta a Burgos (Espanha), a qual teve vitória do italiano Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data).Rui Costa cumpriu os 162 quilómetros da etapa, com início e meta em Burgos, em 3:39.22 horas, mais cinco segundos do que o vencedor, que superou em cima da meta o espanhol Alex Aranburu (Caja Rural).Além de Rui Costa, participa na prova espanhola a equipa da W52-FC Porto, na qual Rui Vinhas foi o melhor, ao cortar a meta no 19.º posto, a 15 segundos.Na quarta-feira, disputa-se a segunda etapa da prova, cujos 155 quilómetros vão ligar Gumiel de Izan a Lerma.