Volta à Califórnia sai do calendário UCI em 2020

A Volta à Califórnia, prova por etapas que decorre desde 2006, vai sair em 2020 do calendário da União Ciclista Internacional (UCI), anunciaram na terça-feira os organizadores, em comunicado."Tivemos 14 anos fantásticos. A AEG [organizadora da prova] anunciou que fará uma pausa na Volta à Califórnia na temporada de 2020", refere o comunicado, acrescentando que "foi uma decisão muito difícil de tomar" e que se prende por motivos económicos.A Volta à Califórnia, que se juntou ao WorldTour (1.ª divisão) em 2017, teve como último vencedor, em maio, o esloveno da UAE-Emirates Tadej Pogacar. O historial da prova conta, entre outros, com o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), em 2016, e o colombiano Egan Bernal (INEO), em 2018, vencedor da Volta à França de 2019.O presidente da federação de ciclismo dos Estados Unidos, Bob Stapleton, citado no comunicado, refere que está a encetar contactos para reunir "novos apoios e recursos", na esperança de recuperar a Volta à Califórnia em 2021.