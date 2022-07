Volta a Castela e Leão: Simon Yates impõe-se e António Carvalho foi o melhor português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) impôs-se esta quinta-feira na segunda e última etapa da Volta a Castela e Leão, conquistando a corrida espanhola, na qual António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor), 13.º, foi o melhor português.

Com um ataque a solo de mais de 20 quilómetros, depois de ter ajudado a 'selecionar' os homens da frente, Yates selou o triunfo, dias depois de já ter vencido a Prova Villafranca -- Clássica de Ordizia.

O britânico de 29 anos concluiu os 189,3 quilómetros com partida e chegada em Guijuelo em 4:42.51 horas, sendo 53 segundos mais rápido do que o neozelandês George Bennett (UAE Emirates), segundo, e um minuto do que o espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros), terceiro.

O pódio do dia foi o pódio da geral final, depois de uma jornada definidora para as contas, nas quais António Carvalho ficou em 13.º, a 1.21 minutos do vencedor, a mesma distância de vários ciclistas até ao nono posto.

O melhor ciclista na classificação final para a Rádio Popular-Paredes-Boavista foi Tiago Machado, que, em ano de retirada do pelotão profissional, acabou esta corrida em 35.º.

Fora das formações lusas, Rui Costa (UAE Emirates) foi 30.º, acabando em 32.º da geral, enquanto Daniel Viegas (EOLO Kometa) abandonou.