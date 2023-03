Volta à Catalunha: Bernal outra vez KO

Egan Bernal tarda em afastar os azares que o têm impedido de voltar a mostrar as suas qualidades, que já o levaram a vencer um Tour (2019) e um Giro (2021), além de outros bons resultados. O colombiano, de 26 anos, que em janeiro de 2022 sofreu um grave acidente durante um treino, depositava grandes esperanças na época de 2023, mas uma queda na Volta a San Juan e agora na Volta à Catalunha podem voltar a provocar novo revés na sua carreira. A Ineos informou que os primeiros exames médicos realizados ontem a Bernal não detetaram fraturas, mas não adiantou mais detalhes sobre outras eventuais lesões.Quanto à etapa, a parte final foi até bastante agitada, quando Remco Evenepoel (Soudal) atacou, respondendo Primoz Roglic (Jumbo). Mas o duo viria a ser alcançado, para a vitória ser discutida ao sprint, a favor do australiano Kaden Groves (Alpecin).A prova espanhola do World Tour termina hoje com o circuito de Montjuic, com seis passagens pela contagem de montanha de 2ª categoria. Não deverá haver surpresas de maior, para João Almeida (Emirates) repetir o 3º lugar de 2022. Mas entre Roglic e Remco há somente 10 segundos a separá-los e há bonificações...