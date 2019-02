Volta à Colômbia: Álvaro José Hodeg vence segunda etapa

O colombiano Álvaro José Hodeg (Deceunick-QuickStep) venceu esta quarta-feira a segunda etapa da Volta à Colômbia, assumindo a liderança da classificação geral individual.Hodeg, de 22 anos, triunfou ao 'sprint' no final de uma ligação de 157 quilómetros em La Ceja ao final de 3:21.40 horas, batendo em cima da meta o estónio Matin Laas (Illuminate), segundo, e o também colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), terceiro.Beneficiando das bonificações, o colombiano lidera agora a geral, com dois segundos de vantagem em relação a toda a equipa da Education First, que venceu o contrarrelógio por equipas da etapa inaugural, seguindo os compatriotas Rigoberto Urán e Daniel Felipe Martínez em segundo e terceiro, respetivamente.O português Rafael Silva foi o melhor da Efapel, em 65.º, com Bruno Silva (122.º) e Joni Brandão (125.º) integrados no pelotão, como o também luso João Almeida (Hagens Berman Axeon), em 127.º.Da formação portuguesa, o espanhol Marcos Jurado foi 155.º e o uruguaio Fabricio Ferrari 156.º, a 7.33 minutos, enquanto Sérgio Paulinho foi 163.º, a mais de 16 minutos. João Almeida é o melhor português na geral, em 88.º.Na quinta-feira, a terceira etapa decorre em Llanogrande, com uma tirada de 167,6 quilómetros a incluir quatro contagens de montanha de terceira categoria.