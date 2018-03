Continuar a ler

Depois de Düsseldorf, na Alemanha, no ano de 2017, a edição deste ano vai começar na ilha atlântica francesa de Noirmoutier, para em 2019 voltar a afastar-se das suas fronteiras e arranca de Bruxelas.Em 1981, a 'Grande Boucle' já teve Nice como ponto de partida, com um prólogo em que saiu vencedor o francês Bernard Hinault, que viria a conquistar o seu terceiro Tour.Na altura, a prova seguiu o sentido dos ponteiros do relógio, com os primeiros dias de montanha a serem vividos nos Pirenéus e os Alpes no fim.