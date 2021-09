Volta à Grã-Bretanha com transmissão no Eurosport

Sai de cena a Vuelta'2021 e entra a Volta à Grã-Bretanha. O ciclismo não pára no Eurosport e na próxima semana, a começar já no domingo - num dia com atenções repartidas entre o final de uma e o arranque de outra prova -, arranca a cobertura da mais importante prova de ciclismo britânica, que contará com Mark Cavendish, um homem da casa, como principal figura, naquela que será a sua 11.ª participação. Ao todo, o pelotão terá de percorrer mais de 1300 km por paisagens de grande beleza e superar grandes e variados desafios. O arranque será em Penzance, no domingo, terminando uma semana depois, em Aberdeen.



Para lá desta prova, nota ainda para a Volta a Espanha feminina - ou o Ceratizit Challenge by La Vuelta -, uma prova que este ano terá como grande novidade o facto de contar com quatro etapas, entre quinta-feira e domingo. Tudo para seguir no Eurosport.





02 de set. – 1ª etapa – Estación Invernal Cabeza de Manzaneda – A Rua – 118.7 km03 de set. – 2ª etapa – Contrarrelógio – Estación Invernal Cabeza de Manzaneda – 7.3 km04 de set. – 3ª etapa – Estación Invernal Cabeza de Manzaneda – Pereiro de Aguiar – 107.9 km05 de set. – 4ª etapa – As Pontes – Santiago de Compostela – 107.4 km05 de set. – 1ª etapa – Penzance – Bodmin – 180.8 km06 de set. – 2ª etapa – Sherford – Exeter – 184 km07 de set. – 3ª etapa – Contrarrelógio de Equipas - Carmarthenshire – 27.5 km8 de set. – 4ª etapa – Aberaeron - Great Orme, Llandudno – 209.7 km9 de set. – 5ª etapa – South Cheshire – Warrington – 152 km10 de set. – 6ª etapa – Carlisle – Gateshead – 192.7 km11 de set. – 7ª etapa – Hawick – Edinburgh – 194.7 km12 de set. – 8ª etapa – Stonehaven – Aberdeen – 173 km