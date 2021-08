Volta à Polónia: João Almeida mantém liderança

João Almeida continua de camisola amarela na Volta à Polónia, depois de uma terceira etapa tranquila decidida ao sprint. O português de 23 anos da Deceuninck-QuickStep terminou integrado no pelotão (46º), assistindo à vitória do colombiano Fernando Gaviria – será seu companheiro na próxima temporada na UAE Emirates –, que ficou à frente do holandês Olav Kooij (Jumbo-Visma) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) no final da etapa de 226,4 quilómetros entre Sanok e Rzeszów, com três contagens de montanha. João Almeida parte hoje para a 4ª etapa (159,9 km entre Tarnów e Bukovina) com quatro segundos de avanço sobre o esloveno Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) e o italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) e 11 sobre o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS).