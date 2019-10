Volta a Portugal de 2020 na estrada entre 29 de julho e 9 de agosto

A Volta a Portugal de 2020 vai correr-se de 29 de julho a 9 de agosto, mantendo-se no mesmo período de tempo das últimas edições, anunciou a União Ciclista Internacional (UCI).Em 2019, a principal prova nacional correu-se de 31 a 11 de agosto, continuando a iniciar-se a uma quarta-feira e a terminar a um domingo.O primeiro dia da Volta a Portugal coincide com a prova de contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.A Volta ao Algarve, prova de escalão mais elevado e que tem trazido o pelotão mais valioso a Portugal, vai correr-se de 19 a 23 de fevereiro.A 15 de março corre-se a Clássica da Arrábida, três dias antes do início da Volta ao Alentejo, que termina a 22 de março.O GP Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho é a outra prova portuguesa a fazer parte do calendário da UCI e disputa-se de 09 a 12 de julho.Em relação a 2019, o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela deixa de fazer parte do calendário internacional.