Volta a Portugal de 2023: Começa no centro, vai ao sul e termina no norte

Com o regresso do Algarve ao percurso, que não acontecia desde 2018, o traçado deste ano da Volta a Portugal contempla o país de norte a sul. E no Algarve será Loulé a receber a caravana da prova mais importante do calendário velocipédico nacional, com o final da 3.ª etapa, sendo que esta cidade também estava fora da corrida há 20 anos, anunciou a organização.Também já são conhecidos oficialmente os locais de início e final da Volta. O tiro de partida será dado em Viseu, no dia 9 de agosto, para a consagração ser feita em Viana do Castelo, a 20 do mesmo mês, com uma etapa em sistema de contrarrelógio.Quanto ao restante percurso, não deverá fugir muito do que apresentamos, mantendo-se as chegadas à Torre e à Senhora da Graça.Eis o que deverá ser o percurso de 2023 da Volta a Portugal:9/8 - Prólogo: Viseu-Viseu10/8 - 1.ª etapa: Anadia-Ourém11/8 - 2.ª etapa: Abrantes-Vila Franca Xira12/8 - 3.ª etapa: Sines-Loulé13/8 - 4.ª etapa: Estremoz-Castelo Branco14/8 - 5.ª etapa: Mação-Covilhã/Torre15/8 -6.ª etapa: Penamacor-Guarda17/8 -7.ª etapa: Torre de Moncorvo-Montalegre18/8 - 8.ª etapa: Boticas-Fafe19/8 - 9.ª etapa: Paredes-Mondim de Basto/Sr.ª Graça20/8 - 10.ª etapa: Viana do Castelo (CRI)