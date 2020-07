Volta a Portugal foi apresentada a Marcelo Rebelo de Sousa

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) referiu estar "a trabalhar para que a Volta a Portugal possa realizar-se entre 27 de setembro e 5 de outubro", tendo esta quinta-feira sido mesmo apresentada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da FPC, Delmino Pereira, e o diretor da prova, Joaquim Gomes, sensibilizando o chefe de Estado "para o valor estratégico e para o interesse nacional da Volta a Portugal".





Em comunicado, a Federação refere ainda que a nova data já está inscrita no calendário da União Ciclista Internacional, e que "tendo em conta as circunstâncias especiais vividas no país e no mundo, a Federação Portuguesa de Ciclismo assumiu a responsabilidade de colocar o evento na estrada por considerar a prova fulcral para a defesa do direito ao trabalho de todos aqueles que têm no ciclismo a sua profissão e modo de vida e por ser esse o sentimento geral da comunidade velocipédica nacional, das Associações Regionais aos ciclistas e equipas profissionais".